Familia Vargas localizada en Veracruz tras inundaciones

Durante los censos que realizan las autoridades en el estado de Veracruz por las recientes inundaciones, una familia originaria de la colonia Otilio Montaño, en Monclova, fue localizada entre las viviendas afectadas.

Se trata de la familia Vargas, conformada por don Luis, su esposa Norma, su hija Ángeles, el pequeño Elian —hijo de Ángeles— y una persona adulta más.

Ellos fueron identificados en la población de El Higo, Veracruz, donde fueron censados por las autoridades como parte de los trabajos de revisión de casas dañadas por las lluvias que comenzaron el pasado 10 de octubre.

Afortunadamente, la familia se encuentra bien y en esa zona no se registraron pérdidas humanas; sin embargo, su caso refleja la difícil situación de miles de familias que perdieron su patrimonio a causa del desbordamiento de ríos y las fuertes precipitaciones.

De acuerdo con las autoridades, desde Monclova fueron enviados 20 Servidores de la Nación para apoyar en las labores de censo y atención a los damnificados.

Los brigadistas ya recorrieron gran parte del municipio El Higo, como Zona Centro, Colocio, La Gloria, así como los ejidos El Palmar y El Chute.

Hasta la fecha, se que en todo el estado de Veracruz se han censado más de 17 mil 120 viviendas afectadas, y las labores continúan en al menos 13 municipios, esto con el objetivo de otorgar los apoyos.