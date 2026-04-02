Recomendaciones de salud para vacaciones en Coahuila

Durante los periodos vacacionales, la demanda en los servicios de urgencias registra una disminución considerable, derivado de que gran parte de la población opta por salir de la ciudad o convivir con sus familias, lo que incluso impacta en una baja en el número de accidentes.

De acuerdo con autoridades de salud, esta tendencia se ha repetido en los últimos periodos vacacionales y ya comienza a reflejarse desde la presente semana, con una menor afluencia tanto en consultas como en atenciones de emergencia.

Indicaron que, si bien también se observa una reducción en accidentes viales y domésticos, es fundamental que la población no relaje las medidas de prevención, con el fin de evitar incidentes y mantener un saldo blanco durante la temporada.

En ese sentido, exhortaron a la población que planean visitar balnearios o sitios recreativos a mantener vigilancia constante sobre los menores de edad, así como a prestar atención a la calidad de los alimentos que consumen y a las condiciones en que se encuentran.

Asimismo, recomendaron protegerse de la exposición prolongada al sol mediante el uso de bloqueador solar, con el objetivo de prevenir quemaduras.

Las autoridades señalaron que municipios como Cuatro Ciénegas y Candela registran un incremento en la movilidad y concentración de personas durante estas fechas, lo que eleva el riesgo de incidentes si no se toman las precauciones necesarias.