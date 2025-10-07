Investigación en Secundaria por hallazgo de droga entre pertenencias de alumno

Castaños, Coah.– Autoridades educativas confirmaron que se abrió una investigación tras el hallazgo de droga entre las pertenencias de un alumno en la Secundaria Ildefonso Fuentes el pasado viernes. Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro, indicó que se activaron los protocolos correspondientes para atender tanto al estudiante como al personal docente involucrado.

El caso generó confusión respecto al lugar de origen del alumno, mencionándose Monclova y Castaños. González aclaró que la Secretaría de Educación ya verificó los datos y que se trabaja de manera coordinada con otras dependencias para ofrecer apoyo integral al joven.

"Más que señalar culpables, nuestro enfoque es brindar ayuda al estudiante, entender su entorno y determinar qué tipo de apoyo requiere", comentó el funcionario.

Además, se reportó una amenaza hacia un maestro, situación que también está siendo atendida por las autoridades. González señaló que se analizará la forma de protegerlo y respaldarlo conforme avance la investigación.

"Nos preocupa tanto el bienestar del maestro como del alumno. La prioridad es garantizar la seguridad y ofrecer atención oportuna a ambos", subrayó.

Las autoridades recordaron que se sigue un protocolo institucional, que incluye la participación de los padres de familia y el seguimiento constante del caso.