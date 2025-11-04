Contactanos
Avanza la construcción del Centro Integral de Seguridad en Coahuila

El CEIS fortalecerá la presencia operativa y tecnológica en Coahuila

Por Carolina Salomón - 04 noviembre, 2025 - 08:45 p.m.
Con una inversión inicial de 18 millones de pesos, avanza la construcción del Centro Integral de Seguridad (CEIS), una infraestructura estratégica que fortalecerá la presencia operativa, tecnológica y de atención ciudadana del Modelo de Seguridad que impulsa el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó una supervisión de la obra y destacó que el CEIS estará funcionando al 100 % para el segundo trimestre del 2026, consolidándose como un espacio regional que integrará esfuerzos entre fuerzas municipales, estatales y federales.

"Las alcaldesas y alcaldes de la Región Centro-Desierto seguimos trabajando en equipo y con acciones concretas. En coordinación con dependencias estatales y federales, buscamos que Coahuila y nuestra región sigan siendo ejemplo en materia de seguridad, en beneficio de todas las familias", señaló Villarreal Pérez.

El edil explicó que el nuevo centro brindará servicios regionales y contará con interconexión tecnológica con los sistemas Andrómeda, For Center, C2 y C4, lo que permitirá fortalecer el monitoreo y la reacción ante emergencias.

"Falta definir con el C4 el esquema final de operatividad, pero la meta es lograr una coordinación permanente entre la seguridad municipal y estatal", detalló.

El CEIS también albergará oficinas de Proximidad Social y Prevención Regional, donde se desarrollarán capacitaciones, talleres y pláticas preventivas dirigidas a jóvenes y familias. Además, contará con instalaciones para la Unidad de Integración Familiar (UNIF), una sala de reuniones regionales de seguridad y un campus de la Universidad de Seguridad del Estado, lo que permitirá que las capacitaciones policiales se realicen directamente en Monclova.

El alcalde destacó que la inversión es totalmente estatal y que actualmente se trabaja en la obra civil y adecuaciones estructurales.

"Esperamos tenerlo listo al cien por ciento el próximo año. Será una gran obra que brindará un servicio integral y fortalecerá la seguridad en toda la región", afirmó.

El Centro Integral de Seguridad se construye en la colonia El Pueblo, a la altura de un centro comercial, una ubicación estratégica que permitirá una mejor interconexión tecnológica con las cámaras urbanas y centros de monitoreo.

