Avanza la construcción del Centro Integral de Seguridad en Coahuila

Con una inversión inicial de 18 millones de pesos, avanza la construcción del Centro Integral de Seguridad (CEIS), una infraestructura estratégica que fortalecerá la presencia operativa, tecnológica y de atención ciudadana del Modelo de Seguridad que impulsa el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó una supervisión de la obra y destacó que el CEIS estará funcionando al 100 % para el segundo trimestre del 2026, consolidándose como un espacio regional que integrará esfuerzos entre fuerzas municipales, estatales y federales.

"Las alcaldesas y alcaldes de la Región Centro-Desierto seguimos trabajando en equipo y con acciones concretas. En coordinación con dependencias estatales y federales, buscamos que Coahuila y nuestra región sigan siendo ejemplo en materia de seguridad, en beneficio de todas las familias", señaló Villarreal Pérez.

El edil explicó que el nuevo centro brindará servicios regionales y contará con interconexión tecnológica con los sistemas Andrómeda, For Center, C2 y C4, lo que permitirá fortalecer el monitoreo y la reacción ante emergencias.

"Falta definir con el C4 el esquema final de operatividad, pero la meta es lograr una coordinación permanente entre la seguridad municipal y estatal", detalló.

El CEIS también albergará oficinas de Proximidad Social y Prevención Regional, donde se desarrollarán capacitaciones, talleres y pláticas preventivas dirigidas a jóvenes y familias. Además, contará con instalaciones para la Unidad de Integración Familiar (UNIF), una sala de reuniones regionales de seguridad y un campus de la Universidad de Seguridad del Estado, lo que permitirá que las capacitaciones policiales se realicen directamente en Monclova.

El alcalde destacó que la inversión es totalmente estatal y que actualmente se trabaja en la obra civil y adecuaciones estructurales.

"Esperamos tenerlo listo al cien por ciento el próximo año. Será una gran obra que brindará un servicio integral y fortalecerá la seguridad en toda la región", afirmó.

El Centro Integral de Seguridad se construye en la colonia El Pueblo, a la altura de un centro comercial, una ubicación estratégica que permitirá una mejor interconexión tecnológica con las cámaras urbanas y centros de monitoreo.