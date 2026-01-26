Margarita Rubí avanza en su recuperación tras injertos en Sacramento

La esperanza se fortaleció para la familia de la pequeña Margarita Rubí, luego de que los médicos confirmaron que los injertos de piel aplicados a la menor reaccionaron de manera favorable, marcando un avance importante en su proceso de recuperación en la clínica en Sacramento, California.

La noticia fue compartida por su madre, Mónica Abigail Romero García, quien con una gran emoción dio a conocer que, tras la valoración médica, los especialistas confirmaron que los injertos presentan una buena evolución y la niña muestra una notable mejoría en su estado general de salud.

El día de ayer le fue retirado el catéter que la pequeña tenía en la ingle y para mañana se tiene programado retirarle el catéter nasal, lo que le permitirá que pueda alimentarse con normalidad.

Otro de los momentos más significativos para la familia fue ver nuevamente a Margarita vestida, luego de que desde el accidente permaneciera completamente vendada, además, este martes se le elaborará su traje de compresión, paso fundamental para continuar con su tratamiento y retomar poco a poco su rutina.

Mónica Abigail compartió videos en los que se observa a la pequeña Margarita dando sus primeros pasos, apoyada con personal de enfermería de la clínica, y jugando, en donde se ha ganado el cariño del personal del hospital.

Comentó que Margarita continuará bajo tratamiento en la clínica en Sacramento y que de continuar con esta recuperación, podría ser entre el mes de junio o julio cuando regresen a Monclova, ya que aún está pendiente una sesión de láser para mejorar la cicatrización de la piel.

Finalmente, agradeció las innumerables muestras de apoyo, las oraciones y solidaridad de la gente, las cuales, dijo, han sido fundamentales para que su hija siga avanzando en este camino de recuperación.