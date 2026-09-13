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Coahuila

La avenida Industrial de Monclova recupera movimiento tras cierre de AHMSA

El parque industrial GK y la planta Yura Harness generan mayor afluencia vehicular en la zona.

Por Carolina Salomón - 13 septiembre, 2026 - 07:38 a.m.
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      Tras varios años de registrar una disminución considerable en el flujo vehicular debido al cierre de AHMSA, la avenida Industrial comienza a recuperar movimiento con la llegada de nuevas inversiones y la construcción de infraestructura industrial.

      La vialidad, que durante años fue transitada principalmente por trabajadores de AHMSA y que posteriormente quedó prácticamente despejada, al convertirse en una ruta de rápido acceso, actualmente registra nuevamente una mayor afluencia de vehículos, principalmente durante las horas de entrada y salida de los trabajadores.

      Uno de los principales factores que ha generado este repunte es el desarrollo del parque industrial GK, GIMSA-Kickapoo, donde se encuentra instalada la planta Yura Harness, que ya inició de manera inicial su proceso de operaciones.

      Desde temprana hora y durante la tarde, el movimiento en la zona se ha incrementado con la circulación de autobuses destinados al traslado de trabajadores, además de vehículos particulares que ingresan y salen del complejo industrial.

      A este movimiento se suma la construcción de nuevas naves dentro del mismo parque, lo que anticipa un mayor flujo vehicular conforme avancen los proyectos y comiencen a operar nuevas empresas.

      En el tramo de la avenida Industrial con el libramiento Carlos Salinas de Gortari también se observa actividad por las ampliaciones de Trinity y otras empresas establecidas en el sector.

      Con ello, la avenida Industrial comienza nuevamente a recuperar la actividad que durante años la caracterizó, ahora impulsada por la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento de la infraestructura industrial.

      Ante el incremento del tránsito, el área de Transporte y Vialidad ha comenzado a reforzar las medidas de seguridad en la zona mediante la colocación de nuevos señalamientos y bordos, con el objetivo de que automovilistas y trabajadores circulen con mayor precaución.

      La vialidad que después del cierre de AHMSA se había convertido en un acceso rápido y con poco tránsito, vuelve poco a poco a tener vida con el movimiento generado por el nuevo desarrollo industrial de Monclova.

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