La avenida Industrial de Monclova recupera movimiento tras cierre de AHMSA

Tras varios años de registrar una disminución considerable en el flujo vehicular debido al cierre de AHMSA, la avenida Industrial comienza a recuperar movimiento con la llegada de nuevas inversiones y la construcción de infraestructura industrial.

La vialidad, que durante años fue transitada principalmente por trabajadores de AHMSA y que posteriormente quedó prácticamente despejada, al convertirse en una ruta de rápido acceso, actualmente registra nuevamente una mayor afluencia de vehículos, principalmente durante las horas de entrada y salida de los trabajadores.

Uno de los principales factores que ha generado este repunte es el desarrollo del parque industrial GK, GIMSA-Kickapoo, donde se encuentra instalada la planta Yura Harness, que ya inició de manera inicial su proceso de operaciones.

Desde temprana hora y durante la tarde, el movimiento en la zona se ha incrementado con la circulación de autobuses destinados al traslado de trabajadores, además de vehículos particulares que ingresan y salen del complejo industrial.

A este movimiento se suma la construcción de nuevas naves dentro del mismo parque, lo que anticipa un mayor flujo vehicular conforme avancen los proyectos y comiencen a operar nuevas empresas.

En el tramo de la avenida Industrial con el libramiento Carlos Salinas de Gortari también se observa actividad por las ampliaciones de Trinity y otras empresas establecidas en el sector.

Con ello, la avenida Industrial comienza nuevamente a recuperar la actividad que durante años la caracterizó, ahora impulsada por la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento de la infraestructura industrial.

Ante el incremento del tránsito, el área de Transporte y Vialidad ha comenzado a reforzar las medidas de seguridad en la zona mediante la colocación de nuevos señalamientos y bordos, con el objetivo de que automovilistas y trabajadores circulen con mayor precaución.

La vialidad que después del cierre de AHMSA se había convertido en un acceso rápido y con poco tránsito, vuelve poco a poco a tener vida con el movimiento generado por el nuevo desarrollo industrial de Monclova.