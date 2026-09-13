Monclova refuerza su seguridad con nueva infraestructura tecnológica

Con una estrategia basada en la coordinación y el fortalecimiento de la infraestructura y tecnología, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, impulsa acciones e inversiones para reforzar la seguridad en Monclova y la región Centro-Desierto.

Como parte de este trabajo, el pasado 17 de agosto se llevó a cabo la entrega del Centro Integral de Seguridad (CEIS) de la región Centro-Desierto, obra que representó una inversión superior a los 24 millones de pesos y que fortalece el modelo de seguridad implementado por el Gobierno del Estado para mantener a Coahuila como la entidad más segura del norte de México.

El CEIS concentra áreas estratégicas como Inteligencia, Tecnología, Proximidad, Prevención, Policía Violeta, UNIF, Academia y Justicia Cívica, permitiendo fortalecer la coordinación entre las instituciones y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de seguridad de las familias de Monclova y la región.

A estas acciones se suma el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, con la incorporación y ampliación de cámaras de vigilancia, así como la instalación de Puntos Violeta en sectores estratégicos, herramientas que contribuyen a la prevención, atención y respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

"En Monclova tenemos claro que la seguridad se fortalece trabajando en equipo y esta es una prioridad para nosotros como gobierno municipal. Seguimos sumando infraestructura, tecnología y acciones para fortalecer la estrategia de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza que impulsa el gobernador Manolo Jiménez, para seguir teniendo una ciudad y una región cada vez más seguras para las familias", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad, fortaleciendo las estrategias, herramientas y acciones que permitan mantener condiciones de tranquilidad y seguridad para las familias de Monclova y la región Centro-Desierto.