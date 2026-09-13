Monclova refuerza su seguridad con nueva infraestructura tecnológica
El nuevo Centro Integral de Seguridad en Monclova tuvo una inversión de más de 24 millones de pesos, mejorando la infraestructura de seguridad.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Con una estrategia basada en la coordinación y el fortalecimiento de la infraestructura y tecnología, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, impulsa acciones e inversiones para reforzar la seguridad en Monclova y la región Centro-Desierto.
Como parte de este trabajo, el pasado 17 de agosto se llevó a cabo la entrega del Centro Integral de Seguridad (CEIS) de la región Centro-Desierto, obra que representó una inversión superior a los 24 millones de pesos y que fortalece el modelo de seguridad implementado por el Gobierno del Estado para mantener a Coahuila como la entidad más segura del norte de México.
El CEIS concentra áreas estratégicas como Inteligencia, Tecnología, Proximidad, Prevención, Policía Violeta, UNIF, Academia y Justicia Cívica, permitiendo fortalecer la coordinación entre las instituciones y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de seguridad de las familias de Monclova y la región.
A estas acciones se suma el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, con la incorporación y ampliación de cámaras de vigilancia, así como la instalación de Puntos Violeta en sectores estratégicos, herramientas que contribuyen a la prevención, atención y respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población.
"En Monclova tenemos claro que la seguridad se fortalece trabajando en equipo y esta es una prioridad para nosotros como gobierno municipal. Seguimos sumando infraestructura, tecnología y acciones para fortalecer la estrategia de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza que impulsa el gobernador Manolo Jiménez, para seguir teniendo una ciudad y una región cada vez más seguras para las familias", señaló el alcalde.
El Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad, fortaleciendo las estrategias, herramientas y acciones que permitan mantener condiciones de tranquilidad y seguridad para las familias de Monclova y la región Centro-Desierto.