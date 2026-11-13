Avril Lavigne da a luz a su primera hija a los 42 años

LOS ÁNGELES (AP) — La cantante canadiense Avril Lavigne anunció este viernes 13 de noviembre el nacimiento de su primera hija a los 42 años de edad, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores debido a que mantuvo todo el proceso de embarazo alejado del escrutinio público.

La intérprete de éxitos como "Complicated" y "Sk8er Boi" dio a conocer la llegada de la bebé mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram integrada por una serie de fotografías en blanco y negro acompañadas de un breve mensaje en el que celebró la llegada de su pequeña.

La llegada de la hija de Avril Lavigne

En la primera imagen difundida en la red social se observa la mano de la recién nacida sostenida al mismo tiempo por la mano de Lavigne y la de su actual pareja sentimental, marcando la presentación oficial de la menor sin mostrar su rostro de manera frontal.

Otra de las fotografías muestra a la artista sosteniendo en brazos a la niña, quien aparece vestida con un conjunto de estampado animal y una diadema a juego, mientras que una tercera postal exhibe tres pares de tenis de lona a cuadros colocados sobre una patineta: dos de talla adulta y uno en versión miniatura para bebé.

Hasta el momento, la ganadora de múltiples premios internacionales no ha revelado el nombre de la recién nacida ni la fecha exacta en que ocurrió el alumbramiento, limitándose a compartir el anuncio público durante la mañana de este viernes.

Reacción de los seguidores y la industria musical

La noticia generó una rápida reacción en la industria musical y entre millones de fanáticos, dado que Lavigne nunca confirmó estar embarazada ni había hecho pública una relación amorosa reciente antes de difundir las imágenes familiares.

Nacida el 27 de septiembre de 1984 en Belleville, Ontario, Canadá, la artista ha mantenido durante los últimos años un perfil reservado respecto a su vida privada, tras haber protagonizado diversos romances mediáticos a lo largo de más de dos décadas de trayectoria.

Lavigne estuvo casada en dos ocasiones: primero con Deryck Whibley, vocalista y guitarrista de la banda Sum 41, entre 2006 y 2010, y posteriormente con Chad Kroeger, líder de la agrupación Nickelback, matrimonio que se extendió de 2013 a 2015.

Más adelante sostuvo un noviazgo y compromiso matrimonial con el músico estadounidense Mod Sun, relación que concluyó a principios de 2023, así como un breve vínculo sentimental con el rapero Tyga ese mismo año.

Desde entonces, la cantautora evitó confirmar cualquier noviazgo ante la prensa, incluso durante su participación en el pódcast "Call Her Daddy" en 2024, donde eludió responder si mantenía una relación sentimental. Aunque las fotografías difundidas este viernes confirman la presencia de una pareja masculina junto a ella y la recién nacida, la identidad del padre permanece bajo reserva.