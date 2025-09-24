Jesús Enrique "Furia Azul" lucha por levantarse tras perder su negocio en un incendio

Jesús Enrique Apodaca, conocido en el estadio de Monclova como la botarga "Furia Azul" de los Acereros, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace apenas unos días, el negocio de comida estilo Sonora que con tanto esfuerzo había iniciado quedó reducido a cenizas luego de un incendio que lo dejó, además, con quemaduras de segundo grado en piernas y brazos.

El joven de 31 años, originario de Sonora pero adoptado con cariño por la afición de Monclova, relató que la tragedia ocurrió cuando una fuga en la línea de gas provocó una llamarada que lo alcanzó mientras trabajaba en su puesto. "En cuestión de minutos el fuego consumió todo. Apenas tenía cinco días de haber arrancado el negocio y la gente me estaba respondiendo muy bien. Perdí casi 40 mil pesos en inversión y mercancía, además de mi celular y todo lo que tenía ahí dentro", contó con la voz quebrada.

Actualmente se encuentra en recuperación, bajo atención médica en el Hospital Amparo Pape, donde los doctores vigilan la evolución de sus heridas. Aunque dolorido y frustrado, asegura que no piensa rendirse:

"Primero quiero recuperarme y después volver a levantar mi proyecto. Yo creo que esto es una prueba y no me voy a dejar caer", expresó.

Apodaca se ha ganado el cariño de la gente no solo por el espectáculo que ofrece en el diamante, sino también por su entrega fuera de él. "Estoy agradecidísimo con toda la afición y con quienes se han preocupado por mí. He sentido su apoyo, sus llamadas, sus mensajes... Eso es lo más valioso. Sus oraciones me levantan y me animan a seguir adelante", dijo conmovido.

Quienes deseen apoyarlo, ya sea con oración o ayuda material, pueden ponerse en contacto directo con él para tenderle la mano en este momento crítico.

"Furia Azul" hoy necesita de la misma afición que tantas veces hizo reír desde el terreno de juego.