Alcalde de San Juan de Sabinas lidera inauguración del Parque Recreativo Santa María

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, inauguró el marco de bienvenida al Parque Recreativo Santa María, una obra tripartita realizada entre el ayuntamiento de San Juan de Sabinas, el comité del Ejido Santa María y la empresa Cárdenas Juárez. La inversión para esta obra fue de ochenta y un mil pesos.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo a la entrada del parque, donde se reunieron funcionarios municipales y el alcalde Ríos Ramírez. Esta obra marca el inicio de una nueva etapa en el turismo para la comunidad, que ha trabajado arduamente para mantener la limpieza y el orden en este lugar turístico.

El Parque Recreativo Santa María es un destino popular entre los habitantes de la región carbonífera y de otros lugares de Coahuila, gracias a la transparencia de las aguas del río Sabinas, sus sombras y los lugares ideales para la convivencia familiar. El alcalde Ríos Ramírez felicitó a la comunidad por cuidar de esta área natural y los invitó a continuar teniendo esta actitud hospitalaria que le da renombre al municipio.

Ríos Ramírez también anunció que el próximo paso en este lugar es realizar una pavimentación, para la cual se estima invertir medio millón de pesos. Esta obra adicional busca mejorar la infraestructura del parque y brindar una mejor experiencia a los visitantes.

La inauguración del marco de bienvenida es un paso importante para el desarrollo turístico de San Juan de Sabinas, y el alcalde Ríos Ramírez aseguró que el municipio seguirá trabajando para mejorar y promover los lugares turísticos de la región. La comunidad se muestra entusiasmada con estas mejoras y espera con ansias las próximas obras que se realizarán en el Parque Recreativo Santa María.