Accidente vial en Coahuila: tráiler termina fuera de la vía en libramiento Norponiente

Ramos Arizpe, Coahuila.- La mañana de este miércoles se registró un accidente en el kilómetro 43 del libramiento Norponiente, donde un tráiler tipo full salió de la carpeta asfáltica luego de que otra unidad de carga impactara una de sus cajas.

El operador relató que avanzaba con dirección de norte a sur cuando advirtió que en el sentido contrario dos tráileres realizaban un rebase. Para evitar una colisión frontal decidió orillarse al acotamiento, pero uno de los vehículos de carga perdió el control al frenar repentinamente y alcanzó a golpearlo en la llanta delantera izquierda.

Debido al golpe, el tráiler se desvió hacia un desnivel y quedó fuera de la carretera. Aunque el percance fue aparatoso, el chofer salió ileso. Precisó además que las dos cajas secas del vehículo estaban vacías, lo que redujo el riesgo de una situación más grave.

En el lugar se registró un conato de incendio, el cual fue sofocado antes de propagarse. Elementos de la Guardia Nacional y personal de emergencia acudieron para asegurar la vialidad y descartar peligros adicionales.

La circulación se vio parcialmente afectada durante las labores de control y revisión. La pesada unidad permaneció varias horas en el sitio hasta que se implementaron maniobras para retirarla. Autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.