Refuerza Óscar Ríos Ramírez cercanía con ejidos de San Juan de Sabinas

Reafirmando el compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y presente en todos los sectores del municipio, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó este jueves un gran convivio en el ejido Santa María para celebrar a las niñas, niños y madres de familia de las comunidades rurales.

El evento reunió a cientos de personas provenientes de distintos ejidos del municipio, quienes disfrutaron de una tarde llena de alegría, convivencia familiar y actividades recreativas organizadas por el Gobierno Municipal y el DIF San Juan de Sabinas.

Durante el festejo se realizaron presentaciones artísticas y culturales, además de compartir alimentos, dinámicas y la entrega de juguetes para los niños presentes. Uno de los momentos más esperados fue la gran rifa de regalos, donde se entregaron cerca de 70 premios entre electrodomésticos, pantallas y regalos en efectivo, llevando momentos de felicidad y emoción a las familias asistentes.

En su mensaje, el alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que su administración continúa trabajando al cien por ciento por los ejidos del municipio, llevando beneficios, atención y cercanía a las comunidades rurales, en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

"Queremos que nuestras familias de los ejidos sepan que no están solas, que cuentan con un gobierno cercano y comprometido. Vamos a seguir trabajando con fuerza para llevar más resultados y más beneficios a cada comunidad de San Juan de Sabinas", expresó el edil.

Acompañaron al alcalde en este importante evento Karina Ríos Ornelas, presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas; el profesor José Luis Flores Méndez, reconocido como un gran amigo y aliado del municipio; el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; así como regidores y regidoras de la actual administración municipal.

También estuvo presente Mario Ayala, comisariado ejidal de Santa María y Bárbara Villarreal Reséndiz, reina de Nueva Rosita, quien convivió con las familias asistentes y participó en las distintas actividades organizadas durante la celebración.

El ambiente familiar, la participación ciudadana y la gran respuesta de los habitantes de los ejidos reflejaron la cercanía que mantiene el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas con la población rural, fortaleciendo además la unión y convivencia entre las familias.

Con acciones y eventos como este, la administración encabezada por Óscar Ríos Ramírez continúa consolidando una política de atención directa a la ciudadanía, llevando no solo apoyos y programas, sino también espacios de convivencia y reconocimiento para las familias del campo.