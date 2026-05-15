Oscar Ríos resalta la salud mental en la XVI Jornada de Enfermería

NUEVA ROSITA, COAH.- El Hospital General Nueva Rosita llevó a cabo la XVI Jornada de Enfermería con el tema "La Salud Mental", evento que tuvo lugar en el Centro Universitario de Informática (INFOTECA).

Como invitado especial asistió el alcalde Oscar Ríos Ramírez, quien destacó la importancia de dichas actividades, para fortalecer el conocimiento y la reflexión en el gremio de la salud.

Bajo el lema "La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos", se resaltó que estas jornadas no solo representan un espacio de aprendizaje, sino también un punto de encuentro para reflexionar sobre el cuidado de quienes ejercen la profesión de enfermería, pieza fundamental en la atención hospitalaria.

En su mensaje, el alcalde Oscar Ríos Ramírez reconoció el trabajo de las enfermeras y enfermeros, subrayando que gracias a ellos cada paciente recibe atención en los distintos nosocomios.

Aseguró que, como gobierno siempre se habrá de respaldar a los trabajadores de la salud, quienes desempeñan una labor esencial en la sociedad.

Por su parte, el director del Hospital General Dr. Jun Arturo Montemayor Menchaca, expresó que, formar parte del Sector Salud es un verdadero orgullo.

Deseó éxito a quienes inician en esta profesión, alentó a quienes llevan tiempo en ello, conminándolos a seguir cosechando logros y recordó a las enfermeras jubiladas que su vocación permanece intacta, pues médicos y enfermeras nunca dejan de ser profesionistas de gran magnitud.

Por su parte, la Mtra. Perla Elizabeth Estrada Méndez, Jefa de Enfermeras, dijo que, hoy más que un festejo, dicho encuentro es un acto de profunda gratitud y justicia.

Las enfermeras son el motor que mantiene en marcha los sistemas de salud a nivel global, pues, mientras el mundo duerme, ellas vigilan, cuando el miedo o el dolor amenazan con romper el espíritu de un paciente, son sus manos las que sostienen y su voz la que calman.

Al tomar uso de la voz, el Doctor Carlos Villarreal, felicitó al personal de salud, a nombre del Gobernador Manolo Jiménez, -gracias por todo lo que hacen y, por estar al pendiente de la salud de todos los pacientes-.

Durante el evento, los ponentes abordaron la importancia de la salud mental en los trabajadores de la salud, destacando que el bienestar emocional de quienes atienden a los pacientes es clave para garantizar un servicio de calidad.

Las conferencias estuvieron a cargo de personal del Hospital General del municipio de San Juan de Sabinas, dirigidas especialmente a sus colegas del área de enfermería.

En dicho evento, se contó con la presencia del doctor, Carlos Jiménez Villarreal, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 en Sabinas, con la representación del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas; Médico radiólogo, Adrián Ramírez de la Cruz, en representación de la Licenciada Lourdes Reyes Martínez, Secretaria de la Sección 86.

Asistió además el Licenciado Alejandro Careaga Garza, Administrador del Hospital General de esta ciudad; Maestra Perla Elizabeth Estrada Méndez, Jefa de Enfermeras en dicho nosocomio; Lic. Ricardo Arath García Ramírez, Coordinador de Enseñanza del mismo hospital; Dr. Antonio Rodríguez, representante sindical y la Licenciada Sandra Rodríguez de Luna, Coordinadora de dicho evento.