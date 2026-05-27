Monclova: Ayuntamiento realiza descacharrización para prevenir dengue

El Ayuntamiento de Monclova continúa fortaleciendo las acciones preventivas contra el dengue mediante las jornadas de descacharrización que realiza el área de Servicios Primarios en diversos sectores de la ciudad.

Durante esta semana, las labores se desarrollan en las colonias Veteranos y José de las Fuentes, donde cuadrillas municipales realizan recorridos para recolectar cacharros, llantas y objetos en desuso que pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Gracias a la participación de la ciudadanía, durante estas jornadas se logró la recolección de 31 toneladas de residuos voluminosos, lo que representa un avance importante en las acciones de limpieza y prevención sanitaria impulsadas por el municipio.

Las autoridades municipales señalaron que estas campañas forman parte de un programa permanente de saneamiento y prevención en distintos sectores de Monclova, con el objetivo de fortalecer la salud pública y mantener entornos más seguros y limpios para las familias.

Asimismo, se informó que el próximo sábado la campaña de descacharrización llegará a la colonia Oscar Flores Tapia, por lo que se hizo un llamado a las y los vecinos para participar retirando de sus hogares objetos que ya no utilicen y que puedan almacenar agua.

De igual manera, en la colonia José de las Fuentes permanece habilitado un punto de acopio en la cancha ubicada sobre la calle Teódulo Flores esquina con Hidalgo, donde continúa la recepción de cacharros y residuos de gran tamaño.

El Ayuntamiento reiteró que estas acciones se realizan en coordinación con la ciudadanía y forman parte de las medidas permanentes para prevenir enfermedades transmitidas por vector y mejorar las condiciones de limpieza en toda la ciudad.