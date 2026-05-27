Preocupación en Frontera: caballo amarrado a camión de transporte municipal

FRONTERA, COAHUILA.- Un video difundido en redes sociales generó preocupación entre ciudadanos luego de que se observara a un caballo amarrado a un camión de transporte municipal de la ruta Occidental, marcado con el número 02, mientras avanzaba por calles de Frontera rumbo al sector donde se ubica la empresa Denso.

El director de Fomento Agropecuario de Frontera, Ricardo Rodríguez, señaló que aunque este tipo de prácticas suele darse entre personas que utilizan caballos para pastoreo, representa un riesgo tanto para el animal como para la población.

De acuerdo con el funcionario, el hecho ocurrió sobre la calle De los Hornos, pasando el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde la pesada unidad avanzaba mientras el caballo seguía el paso del camión sujeto con una cuerda. "Hay gente muy inconsciente que hace este tipo de acciones", expresó el director, al referirse al peligro que implica trasladar de esa manera a un equino sobre vialidades transitadas.

Ricardo Rodríguez explicó que algunos propietarios acostumbran mover a sus animales hacia otros terrenos o zonas de pastoreo sin caminar junto a ellos, prefiriendo trasladarse en vehículos mientras los caballos van amarrados detrás de las unidades. "Aunque esto es normal entre quienes tienen caballos para llevarlos a pastorear a otros lugares, les da flojera caminar y prefieren irse en camión con el animal amarrado", comentó.

Añadió que este tipo de situaciones también suele presentarse con vehículos particulares que trasladan caballos a otras distancias, poniendo en riesgo la integridad de los animales y de los automovilistas.

El funcionario indicó que el departamento de Protección Animal deberá intervenir para identificar tanto al chofer de la unidad como al propietario del caballo, con el objetivo de aplicar alguna sanción correspondiente.