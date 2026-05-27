Juntos comunidad estudiantil y autoridad cuidamos a Coahuila

Con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo en la juventud coahuilense, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, llevó a más de 350 jóvenes del CECYTEC del municipio de Piedras Negras, su conferencia "A Coahuila lo Cuidamos Todos".

Señaló que por instrucción del Gobernador Manolo Jiménez Salinas quien dirige la Mesa Estatal de Seguridad, constantemente se visitan centros de educación y sectores de las diferentes regiones.

El fiscal invitó a los docentes a trabajar codo a codo con los jóvenes y que juntos con la autoridad como la Policía Estatal de Coahuila y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sean un conjunto de fuerza para mantener al Estado Seguro.

Federico Fernández dijo que en seis meses se han visitado alrededor de 20 comunidades estudiantiles, en donde 5 mil jóvenes se han integrado en Grupos de Seguridad a través de la herramienta del WhatsApp.

Aseguró que esta herramienta no solo es para cuidar la cercanía de las instituciones, sino la propia seguridad donde se encuentre la persona que forma parte de estos grupos.

Por su parte, la directora del plantel, Silvia Flores Treviño, agradeció la visita del Fiscal General y de los cuerpos de seguridad, quienes constantemente muestran cercanía con la comunidad estudiantil.

En representación de la Directora General de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, Azucena Ramos Ramos, asistió la profesora Violeta Dávila.

Los Delegados Regionales de la Zona Norte de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez y Francisco Javier Rodríguez asistieron al evento.

Por parte de la Agencia de Investigación Criminal asistió el comandante regional Javier Cruz Chavarría y Jordan Espino por parte de la Policía Estatal.

"Día a día seguimos construyendo la seguridad, con las y los jóvenes de Coahuila" finalizó el Fiscal General de Coahuila.