Frontera extiende plazo: Descuento del 30% en refrendo de taxis

FRONTERA, COAHUILA.- El Cabildo de Frontera aprobó ampliar por 30 días más la prórroga para que concesionarios del transporte público puedan acceder a un descuento del 30 por ciento en el pago de refrendo, informó el regidor de Transporte y Vialidad, David Borrego.

El funcionario explicó que la solicitud fue presentada por los dirigentes de las diferentes líneas de taxis mediante un oficio dirigido a la alcaldesa y posteriormente turnado a la comisión correspondiente para su análisis y aprobación.

"Lo único que hacen los dirigentes es darle un oficio a la señora presidenta y ella nos lo pasa a nosotros como comisión de transporte y yo soy el presidente", señaló.

Indicó que el beneficio fue aprobado originalmente durante la sesión de Cabildo número 33 y ahora se autorizó una extensión del apoyo debido a que aún existen operadores pendientes de regularizarse.

Actualmente, los concesionarios que aprovechen la condonación pagarán alrededor de 2 mil 700 pesos, mientras que quienes no cumplan dentro del plazo establecido podrían desembolsar entre 3 mil 300 y 3 mil 400 pesos al aplicarse el cobro completo durante las revisiones de Transporte y Vialidad.

"Después de esto viene la revisión que hace Transporte y Vialidad. Entonces ahí pues ya cuando se llega a parar algún taxista que no haya pagado después de esto, pues ya tendrían que pagar alrededor de 3300, 3400 pesos", advirtió.

El regidor detalló que en Frontera existen 225 concesionarios distribuidos en nueve líneas de taxis, aunque reconoció que desconoce cuántos continúan pendientes de pago, ya que esa información corresponde al área de Ingresos del municipio.