Monclova: Ayuntamiento retoma recomendaciones de Derechos Humanos para capacitación

La Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación al Ayuntamiento de Monclova para que fortalezca la capacitación y sensibilización de sus funcionarios en la atención a grupos vulnerables.

Ciro Joel de Los Ángeles, Jurídico, informó que dicha recomendación no es reciente, sino que proviene de administraciones anteriores, donde no se le dio el seguimiento adecuado.

Ante ello, la actual gestión decidió retomar el expediente y dar cumplimiento a las observaciones. "Estamos retomando ese expediente que ya existía y la intención por parte del Ayuntamiento es dar cumplimiento a esas recomendaciones", explicó.

Como parte de las acciones, se inició un programa de capacitación dirigido, en una primera etapa, a directivos municipales, quienes posteriormente replicarán la información en sus respectivos departamentos. La meta es que, de manera gradual, todo el personal que labora en la administración pública reciba esta formación.

El objetivo es mejorar la calidad en la atención que se brinda a la ciudadanía, especialmente a sectores considerados vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos que requieren un trato más digno y adecuado.

Además, se busca avanzar en la creación de una infraestructura que permita brindar servicios más accesibles e incluyentes, alineados con las necesidades de estos sectores de la población. Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo por construir una administración más sensible, equitativa y comprometida con los derechos humanos.