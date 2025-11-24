Detectan venta de botes de basura a 200 pesos en redes sociales de Monclova

En redes sociales se ha detectado la venta de botes de basura a 200 pesos, recipientes que el Ayuntamiento entregó recientemente en diversas colonias como parte del nuevo sistema de reconversión de contenedor a boteo.

Ante esta situación, las autoridades municipales advirtieron que se actuará en contra de quienes estén comercializando estos artículos que fueron otorgados de manera gratuita.

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez, señaló que se aplicarán sanciones a los ciudadanos que incurran en esta práctica.

"Al hacer mal uso del recipiente para desechos domésticos y tratar de comercializarlo, se convierte en un punto que vamos a tratar en conjunto con las autoridades correspondientes, porque no se pueden vender las donaciones que el municipio entregó para que funcione este nuevo servicio de recolección por boteo", expresó.

Informó que las publicaciones se detectaron principalmente en Facebook, aunque aún no se ha identificado plenamente a las personas responsables.

El funcionario recordó que la entrega de botes forma parte del proceso de reconversión que impulsa el municipio para mejorar la recolección de basura en las colonias, por lo que su objetivo es exclusivamente el beneficio de las familias y no un uso comercial.

Finalmente, dijo desconocer las razones por las que algunas personas deciden venderlos, aunque tendrán sus motivos, quizá para afectar al municipio o por necesidad, pero reiteró que esta práctica es indebida y será atendida conforme a la ley.