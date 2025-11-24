Festejan 85 años de la secundaria Venustiano Carranza en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con orgullo institucional y emotiva participación estudiantil, este lunes dieron inicio los festejos por el 85 aniversario de la Secundaria Técnica del Estado "Venustiano Carranza", fundada en 1940 y considerada una de las instituciones educativas más emblemáticas de Sabinas.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el Auditorio "Prof. Raymundo Ramos", donde se congregaron autoridades educativas, docentes, alumnos y exdirectores para rendir homenaje a la historia y legado de la escuela. Entre los asistentes destacaron la profesora María del Socorro Jiménez, representante de Servicios Educativos; la directora actual, profesora Diana Fernández Torres; la profesora Cristina Torralba; y el profesor Ramiro Flores Morales, exdirector del plantel.

Durante su intervención, el profesor Ramiro Flores exhortó a los presentes a sentirse "orgullosos de pertenecer a esta secundaria y dignos herederos de la historia de la Carranza", reafirmando el espíritu pantera que caracteriza a generaciones de estudiantes.

Como parte del acto conmemorativo, se develó una placa en honor a las benefactoras Katye y Charlotte Prouty, quienes en 1942 donaron el terreno donde se construyó el edificio escolar. También se realizó el izamiento de tres banderas representativas, incluyendo el escudo institucional y la emblemática Pantera.

El entusiasmo estudiantil se hizo presente gracias al Comité de Festejos, conformado por las profesoras Julia Aguirre M., María del Pilar Arizpe G., Fátima Zavala y Josefat Pérez, quienes han coordinado una semana completa de actividades culturales, deportivas y académicas.

Para este martes, se tiene programada la Marcha Conmemorativa "Prof. Ramiro Flores Morales", en la que participará todo el alumnado y personal docente, recorriendo un trayecto de tres kilómetros como símbolo de unidad y pertenencia.

Con estos actos, la Secundaria Venustiano Carranza reafirma su compromiso con la educación, la memoria histórica y el fortalecimiento de la identidad estudiantil en Sabinas.