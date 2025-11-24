Regidor de Monclova informa sobre pandillas activas en la región

Identifican a tres pandillas activas al oriente y sur de Monclova, integradas por 7 a 15 personas, la mayoría menores de edad. El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que estas agrupaciones han sido detectadas debido a los desmanes que han provocado en algunos sectores.

De acuerdo con el funcionario, también se tiene conocimiento de "Los Cuasitos", y las pandillas han sido ubicadas en el sector Oriente e Independencia.

Aunque precisó que actualmente se mantienen bajo control, sí se registra su presencia continua en las colonias.

Recientemente se hirió a un joven en los alrededores de la Secundaria 76 y presuntamente los agresores son integrantes de la pandilla "Los Cuasitos", hecho del que dijo ya se tomaron acciones legales. "La Fiscalía tiene integrada la carpeta correspondiente y el proceso sigue su curso", indicó.

El regidor explicó que estas tres agrupaciones son consideradas pandillas, aunque su nivel de actividad ha disminuido en comparación con años anteriores.

"Al inicio de la administración había grupos donde incluso participaban familias completas; ahora prácticamente están desinhibidos. Se siguen reuniendo, pero ya no están generando los mismos desmanes", afirmó.

Agregó que se trabaja en coordinación con la Dirección de Proximidad Social para implementar estrategias que permitan integrar a estos jóvenes al programa "Aplícate", con el fin de evitar que continúen involucrándose en conductas de riesgo.