Carlos Villarreal entrega recarpeteo en Monclova: mejora la movilidad

Con el objetivo de fortalecer la movilidad y mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal entregó dos obras de recarpeteo: una en la Zona Centro y la otra en la Colonia Guadalupe, realizadas a través del Programa de Obras Sociales del Gobierno del Estado, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez. La inversión total supera los 3 millones de pesos.

La primera obra corresponde al recarpeteo de la Calle San Miguel, entre Calle de la Fuente y Calle Ocampo, con una inversión de $1,591,238.64. La segunda intervención se realizó en la Calle Caracas, entre Blvd. Francisco I. Madero y Calle Altamirano, en la Colonia Guadalupe, con una inversión de $1,578,381.10.

Estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez, quien este año ha destinado más de 100 millones de pesos en obras sociales para Monclova, impulsando vialidades más seguras, accesibles y funcionales en distintos sectores de la ciudad.

Durante el evento, la señora Yajhaira Lizbeth Flores Nolasco, vecina de la Zona Centro, agradeció estas acciones que mejoran de manera directa la movilidad y la seguridad. "No es un lujo, es una necesidad que nos cambia la vida. La calle se ve mejor, se siente mejor y hoy podemos caminar y circular con más tranquilidad. Gracias al alcalde y al gobernador Manolo Jiménez por seguir apoyando a las familias", expresó.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estos trabajos reflejan el respaldo permanente del gobernador y del Gobierno del Estado al desarrollo de Monclova. "El apoyo del gobernador Manolo Jiménez se ve en obras concretas como estas, que mejoran la vida diaria de nuestra gente. Seguiremos trabajando en equipo para que nuestra ciudad avance con orden, seguridad y mejores vialidades", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para gestionar más infraestructura, mantener el ritmo histórico de inversión y seguir entregando obras que fortalezcan el desarrollo urbano y la calidad de vida de las y los monclovenses.