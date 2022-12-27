Bache en carretera Monterrey-Monclova mata a 4

MONCLOVA., COAH.- Ante la alerta emitida por automovilistas que circulan por el tramo 114 de la carretera Monterrey/Monclova, donde presuntamente se han generado una gran cantidad de accidentes automovilísticos a causa de un enorme bache que evidencía la falta de inversión en rehabilitación carretera, ciudadanos del municipio de Monclova encabezados por Pedro Magaña acudieron hasta el punto señalado de la carretera 53 y colocaron asfalto, lo anterior para evitar más accidentes.

Fue por medio de redes sociales que trascendió esta situación, por lo que una gran cantidad de personas afirmaron que en pasados días en el punto antes mencionado, se suscitaron varios accidentes que dejaron como saldo personas sin vida y por lo menos 20 lesionados, coincidiendo todos ellos en el área donde se encontraba abierto el bache.

Algunas de las personas que transitan por la mencionada carretera federal mencionaron que al venir a una velocidad de 80 kilómetros por hora cayeron también en el bache, provocando que la transmisión de sus vehículos se dañara, así como llantas ponchadas y salidas estrepitosas de la carretera debido a la velocidad y al fuerte impacto provocado por el golpe.

“En la entrada de Monterrey hay muchos baches, se tiene que bajar la velocidad al transitar por esa carretera porque si no conoces el tramo posiblemente vas a caer y los vehículos se mueven muy fuerte, en algunos casos la transmisión se quiebra o se poncha la llanta, pero sí hemos podido ver que quienes transitan a velocidades más fuertes pueden salir de la carretera e incluso volcarse por esta situación”.

Ante la gran cantidad de quejas, Pedro Magaña Huitrón, habitante del municipio de Monclova acudió junto con dos personas más a colocar asfalto, tapando así el bache que se ubica en los límites de Coahuila y Nuevo León, en donde una gran cantidad de automovilistas han caído, debido a que este contaba con medidas aproximadas de 1.5 metros de ancho por entre 10 o 15 de profundidad, lo cual genera el descontrol de los automóviles al transitar por el lugar.

Los ciudadanos agradecieron el apoyo del ciudadano quien poniendo la muestra a las autoridades acudió y rehabilitó el área, exigiendo que la federación regrese los recursos para este rubro, toda vez que no es el único tramo en el que la inversión ha sido nula durante la actual administración federal.

Culpan a ‘recortes’

Durante los últimos 4 años el Gobierno Federal ha dejado de lado las necesidades de la gente, como el tema carretero, en el que se destinan cero pesos para inversión y destina ese recurso a los proyectos emblemas de su gobierno.

La Diputada Federal Cristina Amezcua González, señaló que en la discusión del presupuesto que se realiza a nivel federal, se ha dejado en claro las necesidades que se tiene de inversión en el tema carretero en el estado y en el país, así como otros temas que han sido abandonados por el Gobierno Federal.

Se ha peleado, se ha demostrado las necesidades de la gente, pero la mayoría representada por los Diputados de MORENA y partidos aliados, aprueban el presupuesto del Presidente de la República sin mover una coma.

Fueron presentadas más de 2 mil reservas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2023 sin que se aceptara ninguna, lo que habla de la falta de atención de los legisladores de MORENA a las necesidades de la gente.

Para el próximo año, el presupuesto de infraestructura carretera para Coahuila será de cero pesos, mientras que para el 2022, se había autorizado la rehabilitación del tramo carretero Saltillo-Zacatecas, pero el recurso no se aplicó.

Señaló que el Gobierno Federal ha dejado de lado el mantenimiento de las carreteras, lo que se demuestra con el tramo de la carretera 53, entre Monclova y Monterrey, que presenta esta falla, mientras que el recurso que se deja de aplicar se van a las obras faraónicas como son el Tren Maya.

Indicó que ha sido el Gobierno Estatal el que ha apostado a la inversión de carreteras, como el corredor Norte, en donde se ha realizado una importante inversión por medio del ISN y de participación pública-privada, con lo que se ha avanzado en el proceso, pero la extensión del territorio es muy grande.

Señaló que ante los problemas que surgen como el caso de la Carretera 53 es necesario que el Gobierno Federal intervenga y atienda las necesidades de la gente, por lo que se expondrá el caso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.