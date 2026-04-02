Casas de empeño en Coahuila anticipan repunte tras Semana Santa

Al inicio del periodo vacacional de Semana Santa, las casas de empeño reportan una baja afluencia de usuarios, contrario a lo que se observaba en años anteriores, cuando era común que familias recurrieran a este tipo de servicios para obtener recursos y salir de la ciudad.

De acuerdo con encargados del sector, la movilidad económica se mantiene limitada en estos primeros días, lo que se atribuyen a que muchas familias cuentan con recursos al coincidir las fechas con el pago de sueldos, lo que ha permitido a las familias contar con liquidez sin necesidad de empeñar artículos.

"En esta ocasión, la quincena cayó justo antes de salir de vacaciones, por lo que la gente ha podido viajar o realizar convivencias sin recurrir al empeño", señalaron.

Esto favorece que los hogares puedan destinar recursos a actividades recreativas, ya sea en destinos turísticos o en parajes cercanos, pese al contexto económico.

Sin embargo, encargados de una cadena de casa de empeño de la localidad señalaron que esto podría cambiar en los próximos días, una vez que la gente retome sus actividades y enfrenten compromisos y hayan terminado gastados.

"Cada año, después de Semana Santa, vemos un repunte importante, la gente regresa con los bolsillos más vacíos y busca opciones para tener liquidez y poder cumplir con pagos de servicios, rentas, entre otros", indicó.