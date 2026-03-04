Carlos Villarreal separa a elemento de Seguridad Pública en Monclova

El Ayuntamiento de Monclova confirmó la baja del elemento de Seguridad Pública que fue señalado en redes sociales tras la difusión de un video en el que presuntamente aparecía recibiendo dinero, hecho que generó indignación entre la ciudadanía y abrió un debate sobre posibles actos de corrupción dentro de la corporación.

De acuerdo con autoridades municipales, desde el pasado lunes, cuando se tuvo conocimiento del caso, se inició la revisión correspondiente y se tomaron medidas inmediatas. Tras analizar la situación, el elemento fue separado de su cargo, dejando en claro que en la administración que encabeza el alcalde Carlos Villarreal no se permitirán conductas que vulneren la confianza de la población.

El edil subrayó que su gobierno mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción, especialmente dentro de las áreas encargadas de la seguridad de los ciudadanos. Por ello, cualquier señalamiento que involucre a un servidor público será revisado y, de comprobarse irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes, que pueden ir desde la separación del cargo hasta los procesos legales que procedan.

Asimismo, se reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier abuso o conducta indebida por parte de funcionarios o elementos policiacos, ya sea a través de los canales oficiales o ante las autoridades competentes. El objetivo, señalaron, es fortalecer la confianza entre la población y las instituciones, garantizando que quienes integran las corporaciones de seguridad actúen siempre con apego a la ley y en beneficio de la comunidad.