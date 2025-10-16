Incertidumbre en el Sector Manufacturero de Ramos Arizpe por Posibles Aranceles

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– El sector manufacturero de la región atraviesa un momento de incertidumbre ante la posibilidad de que se impongan nuevos aranceles en el marco del tratado comercial con Estados Unidos, advirtió Diego Gándara, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA).

"Seguimos estando en un momento muy complejo hasta que no se defina bien el tema del tratado", expresó Gándara, al señalar que el escenario actual ha frenado decisiones de inversión en varias empresas locales que dependen directamente del comercio con el país vecino.

Recordó que en la primera administración del expresidente Donald Trump se vivió una situación similar, aunque los aranceles nunca llegaron a aplicarse. Sin embargo, esta vez —dijo— el contexto es más complicado debido a factores internacionales y a los cambios en la industria automotriz.

"En esta ocasión sí ha sido un poquito más fuerte y también nos agarra en un momento complejo, con la guerra comercial con China y con la caída en los pronósticos de electrificación de vehículos eléctricos. Se conjuntaron varios factores que afectan la economía global", explicó.

El presidente de la AIERA señaló que aunque no se cuenta con un dato exacto, la cantidad de anuncios de inversión en Ramos Arizpe y la región ha disminuido en comparación con años anteriores.

"Definitivamente, si comparamos con 2022 o 2023, la cantidad de anuncios de inversiones sí ha sido menor", puntualizó.

A pesar del panorama incierto, Gándara confió en que las empresas instaladas en la zona mantendrán sus operaciones y seguirán apostando por la competitividad y la mano de obra calificada que ofrece el sureste de Coahuila.