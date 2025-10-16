Ciudadanos de Arteaga, Coahuila Demandan Obras Prioritarias

ARTEAGA, COAHUILA. — Habitantes de distintas comunidades del municipio de Arteaga expresaron su inconformidad en redes sociales ante la falta de atención a obras prioritarias, luego de que la actual administración compartiera información sobre los proyectos realizados.

En los comentarios, ciudadanos señalaron que existen zonas que desde hace tiempo requieren de intervención urgente, como La Rosita, La Presa, Ciénaga de La Purísima y Potrero de Ábrego, donde aseguran que las condiciones de los caminos y servicios básicos son precarias.

"Y para la Rosita y la Presa, ¿para cuándo?", escribió uno de los usuarios, mientras que otros reclamaron mejoras en la infraestructura eléctrica y vial.

Por su parte otro habitante del cañón de Ciénaga de La Purísima comentó que desde hace meses entregaron una petición para la construcción de una línea eléctrica, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

"No puede ser que a estas alturas de la vida exista gente que no tenga luz eléctrica... ya que se les echan a perder sus alimentos y batallan para comunicarse", señaló el ciudadano, quien también criticó el mal estado del camino que conecta Jame con Nuncio.

Por su parte diversos habitantes coincidieron en que las obras entregadas no reflejan las verdaderas necesidades de las comunidades rurales. "Los muertos merecen un camino mejor que los vivos del cañón Jame–Nuncio", escribió otra usuaria, en alusión a la falta de mantenimiento en esa vía.