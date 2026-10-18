Hilario González García bendice consultorio médico en Monclova para atención gratuita

Cáritas y el Banco de Alimentos de Monclova habilitaron un consultorio médico y un dispensario para brindar atención inicial a personas que carecen de recursos para acudir a servicios particulares o enfrentan dificultades para trasladarse a un centro de salud.

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, bendijo las instalaciones y explicó que el proyecto también contempla visitas a comunidades rurales y ejidos, con prioridad para las zonas más alejadas y con mayores problemas de movilidad.

El servicio comenzará el próximo sábado y, en una primera etapa, funcionará de 9:00 a 12:00 horas. La atención incluirá medicina preventiva, orientación médica y canalización a otras instituciones cuando los pacientes requieran servicios especializados.

González García señaló que Cáritas atiende a 34 comunidades de la región centro, donde existen familias que enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos, ya sea por falta de recursos económicos o por problemas de transporte.

Aunque la atención estará dirigida principalmente a los beneficiarios de los programas de la organización, también podrán acudir personas que no estén inscritas y necesiten atención médica. El obispo explicó que las trabajadoras sociales identifican a quienes requieren apoyo, entre ellos adultos mayores cuyos familiares deben salir a trabajar y que tienen dificultades para trasladarse por cuenta propia a una institución de salud.

Como parte de esta estrategia, el personal aprovechará las visitas que ya realiza para entregar alimentos y desarrollar el programa Comer en Familia, a fin de incorporar acciones de atención médica mediante el programa Salud que Alimenta.

El proyecto contempla la colaboración de la Cruz Roja para aportar personal médico y capacitado, así como la participación de paramédicos. En esta primera etapa, el consultorio ofrecerá atención básica, sin sustituir los servicios especializados que requieren las enfermedades crónicas o los padecimientos complejos.

"Se trata de ayudar, asesorar, canalizar en la medida de lo posible", explicó González García sobre el alcance de este servicio.

Añadió que, conforme avance el programa y se incorporen más voluntarios y paramédicos, se evaluará la posibilidad de ampliar los días de atención.

Finalmente, el obispo llamó a la población a participar en la campaña de recolección de alimentos del Banco de Alimentos y contribuir con las familias que enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.