“Bendita Elsa y sus inyecciones”, expresaron más de 400 personas que a través de la página de Facebook de Periódco La Voz apoyaron la labor que desde hace muchos años realiza Elsa Mendoza, recetando y aplicando medicamento sin prescripción médica y sin contar con ningún tipo de preparación profesional que la avale en el ramo de la Medicina.

Por increíble que parezca, la labor de la dueña de la farmacia familiar de la calle Yolar de la colonia Primero de Mayo, fue respaldada por gente que afirma haberse curado con las inyecciones que les aplica.

“Benditas inyecciones de Elsa, me sacan de lo más fuerte de la enfermedad, sé perfectamente que no es nadie, no tiene título mucho menos carrera, pero con su experiencia me confío y siempre me ha ayudado”, comento Alejandra Hernández.

Luego de la queja de un cliente que sufrió parálisis en sus piernas luego de una inyección de dexometazona, Periódico La Voz acudió a la farmacia rotulada con el lema: “Nuestro Único Afán es Servir”.

Vecinos afirmaron que por décadas Elsa ha atendido a recién nacidos, niños, jóvenes, adultos y hasta ancianitos quienes tienen suma confianza en su capacidad aún y cuando saben que no es experta y nunca ha estudiado Medicina o al menos Enfermería.

“La señora Elsa Mendoza nunca ha dicho que sea enfermera, la gente acude porque atiende muy bien, te receta, la señora tiene años tratando tanto a la gente de Monclova y la región, ella no será profesionista pero tiene algo que ni algunos enfermeros o mismos doctores tienen, la señora se ha ganado la confianza”, expresan sus clientes.

“Esto más bien me suena a envidia de las farmacias cercanas porque no tienen la clientela que la farmacia familiar de doña Elsa tiene, aquí lo que pasa es que quieren desprestigiar a doña Elsa y su farmacia pero toda la gente de la Mayo la respalda, ya le quisieron cerrar una vez pero no encontraron ni encontrarán nada irregular”, comentó Leonardo Zatarain.

“Elsa siempre ha dicho que no es doctora y si uno va es bajo su propio riesgo, en lo personal toda mi familia vamos con ella incluso a mi hija la llevo y hasta ahorita nos ha curado mil veces”, opinó Wendy Rico.

Desde minutos antes de las 4:00 de la tarde, como si fuera un consultorio de un médico de renombre, arriban los ciudadanos a hacer fila para poder ser atendidos por Elsa.

Según los comentarios de los monclovenses que acuden a la Farmacia Familiar de Elsa no es la primera vez que alguien refiere algo malo del establecimiento, pues comentaron que “otra vez le quieren cerrar”.