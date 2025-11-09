Evento solidario para apoyar a niña con leucemia

Este domingo, familias y amigos se unirán en un gesto de solidaridad para apoyar a Ileana Ortiz, una niña monclovense de apenas tres años diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, quien actualmente recibe tratamiento en la Clínica 25 del IMSS en Monterrey.

El evento con causa se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre, a partir de las 4:00 de la tarde, en la Quinta Las Güeras, ubicada en calle Pampopas #1413, colonia Lomas de San Miguel. Bajo el nombre de "Bingo con Causa", la jornada busca recaudar fondos para apoyar los gastos médicos, traslados, alimentación y hospedaje de la familia durante el proceso de atención de la pequeña.

Con apenas tres años, Ileana ha demostrado una gran fortaleza y alegría, pese al duro diagnóstico que recibió hace dos meses. Sus padres, Ramón Eduardo y Jaqueline, han permanecido a su lado en todo momento; sin embargo, los gastos se han incrementado considerablemente, pues su padre tuvo que solicitar un permiso sin goce de sueldo para conservar el seguro social y acompañarla en el tratamiento.

El costo del boleto para participar en el bingo será de $50 pesos, y además habrá venta de antojitos para quienes deseen disfrutar de una tarde familiar mientras contribuyen a esta noble causa.

Quienes no puedan asistir al evento también pueden sumarse al esfuerzo mediante un depósito a la cuenta Santander 5579100474101084, o comunicándose al número 866 630 7475 para obtener más información o realizar un donativo directo.

Cada aportación representa una muestra de esperanza para Ileana y su familia, quienes agradecen el apoyo de la comunidad monclovense en esta etapa tan difícil.