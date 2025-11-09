Monclova Refuerza Prevención de Violencia con Puntos Violeta

Monclova, Coah.- Como parte del modelo estatal de seguridad y prevención impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal Pérez continúa ampliando la red de Puntos Violeta, al poner en operación un nuevo punto de atención y seguridad en la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha.

Con esta acción, Monclova avanza en la instalación de 20 Puntos Violeta en espacios públicos estratégicos, con el propósito de brindar entornos seguros y ofrecer una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo, especialmente para mujeres y familias.

Cada punto cuenta con botones de pánico, cámaras de videovigilancia con rotación de 360 grados y, en algunos casos, tecnología de reconocimiento facial, lo que permite activar protocolos de apoyo y canalización directa con los cuerpos de seguridad.

Actualmente, los Puntos Violeta en funcionamiento se ubican en:

? Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha

? Hospital del DIF Monclova

? Parque Las Américas

? Plaza de la colonia El Río

? Cristo de la Bartola (Bulevar Ejército Nacional)

? Bulevar Ejército Nacional y Avenida Leandro Valle

? Área verde de la colonia Obrera Segundo Sector.

Además, en coordinación con la iniciativa privada, se habilitarán más de 140 Puntos Violeta en tiendas OXXO, el primero ya operando en la colonia 21 de Marzo.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que esta estrategia busca proteger a las familias y fortalecer la prevención: "Seguimos trabajando para que todas y todos cuenten con espacios seguros y accesibles. Los Puntos Violeta representan prevención, atención y acompañamiento cercano para nuestra gente", expresó el edil.

Con la operación de esta red, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones que promueven una ciudad segura, solidaria y con tranquilidad para las familias monclovenses.