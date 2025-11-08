Bomberos de Morelos acuden en apoyo para sofocar incendio en Allende

Allende volvió a quedar en evidencia este viernes, luego de que elementos de Morelos, al mando de Hugo Martín Zubeldia Cantú, tuvieran que acudir en apoyo para sofocar un fuerte incendio registrado en la colonia Eduardo Montemayor.

El fuego, que se extendió rápidamente entre la maleza, amenazaba con alcanzar varias viviendas cercanas. De acuerdo con vecinos, la pronta intervención de los bomberos de Morelos fue clave para evitar una tragedia, mientras que la respuesta local fue tardía e insuficiente.

Habitantes del sector señalaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar, denunciando que la corporación municipal opera con falta de personal, recursos y unidades funcionales.

"Cuando uno llama, a veces ni contestan, o dicen que no hay vehículo disponible", expresaron vecinos inconformes.

A ello se suma el descontento por el estado de las ambulancias municipales. Aunque el alcalde anunció la adquisición de tres unidades nuevas este año, ciudadanos aseguran que están descompuestas o no cuentan con documentación regularizada, lo que impide su uso en traslados fuera del municipio.