IMSS exige pago millonario a AHMSA

La crisis jurídica y financiera de Altos Hornos de México (AHMSA) continúa profundizándose dentro del proceso concursal.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una nueva exigencia de pago por 755 millones 853 mil pesos, mientras que en los tribunales laborales se siguen dictando sentencias definitivas contra la siderúrgica.

De acuerdo con el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, el requerimiento fue recibido el 4 de noviembre de 2025, como parte del expediente 19/2023. La solicitud fue promovida por Estela N., representante legal del IMSS, quien presentó las cédulas de liquidación que acreditan el adeudo por cuotas omitidas en diversos seguros sociales, entre ellos los de retiro, cesantía, vejez, maternidad, riesgos de trabajo y guarderías.

El órgano jurisdiccional dio vista al síndico del proceso, Víctor N., para que responda a la exigencia de cobro, recordándole la obligación de respetar el orden de prelación previsto en la Ley de Concursos Mercantiles, donde los créditos laborales tienen prioridad sobre los fiscales.

Mientras tanto, desde Saltillo, los tribunales laborales federales continúan notificando condenas firmes a favor de extrabajadores de AHMSA. El Cuarto Tribunal Laboral Federal envió al juzgado las sentencias dictadas a favor de Luis N., José N., Jorge N. y Salvador N., mientras que el Segundo Tribunal Laboral Federal, encabezado por la jueza Rubí N., resolvió otro caso en beneficio de Roberto N.

Estos fallos reafirman la creciente carga de pasivos laborales que el síndico deberá atender como parte de la defensa de la masa concursal, en medio de un escenario de litigios múltiples y exigencias simultáneas.

En su informe más reciente, correspondiente a septiembre de 2025, el síndico presentó un balance mensual de inversiones, el cual quedó a disposición de las partes interesadas por un plazo de tres días para observaciones.

El juzgado también resolvió otros incidentes: negó la entrega de copias certificadas solicitadas por RBA Opportunities, S.A. de C.V., debido a que los 24 tomos y 32 cajas con documentación fueron remitidos al Primer Tribunal Colegiado de Apelación, donde se analiza la apelación contra la sentencia de reconocimiento de créditos.

Por otra parte, la empresa Dell Leasing México, S. de R.L. de C.V. deberá esperar resolución a su incidente de separación de bienes, que será emitida, según informó el juzgado, "una vez que las cargas de trabajo lo permitan".

La atención inmediata, sin embargo, recae sobre el reclamo del IMSS: más de 755 millones de pesos que agravan el panorama financiero de la histórica siderúrgica, cuya reactivación industrial aún depende de resolver una montaña de deudas fiscales, laborales y mercantiles que no deja de crecer.