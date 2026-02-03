Carlos Villarreal impulsa Bodas Comunitarias en Monclova para 2026

Con el objetivo de brindar certeza jurídica y fortalecer la unión legal de las familias de la Región Centro–Desierto, el alcalde Carlos Villarreal encabezó, junto a la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, la presentación oficial de las Bodas Comunitarias Regionales 2026, programa que se realiza en coordinación con el DIF Coahuila, que preside la señora Liliana Salinas Valdés, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Este esfuerzo regional contará con la participación de los DIF de los 13 municipios que integran la Región Centro–Desierto y tiene como meta beneficiar a más de 200 parejas durante este 2026, brindándoles seguridad legal y acceso a derechos fundamentales a través del matrimonio civil. El evento se llevará a cabo el próximo 26 de febrero en el municipio de San Buenaventura.

Inscripciones abiertas hasta el 6 de febrero

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de febrero en las oficinas del DIF de cada municipio. El registro se realizará mediante una cuota simbólica y accesible, con el propósito de facilitar la participación de las parejas interesadas.

La presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, informó que en el caso de Monclova se contempla la participación de alrededor de 100 parejas. "Invitamos a todas las parejas a aprovechar este programa. Las Bodas Comunitarias representan un paso importante para fortalecer a las familias y brindarles seguridad jurídica y estabilidad", señaló.

Respaldo de autoridades locales

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; Esra Cavazos, representante de Mejora en Monclova; Diego Siller, coordinador regional del DIF Coahuila; y Maru Linaje, directora del DIF Monclova, quienes manifestaron su respaldo a esta estrategia regional.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó el impacto social de este programa: "Estas acciones fortalecen a las familias y al tejido social de nuestra región. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, con DIF Coahuila y con los municipios de la Región Centro–Desierto, seguimos impulsando programas que brindan certeza y oportunidades reales a nuestra gente".

El Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila, el DIF Monclova y los municipios de la región, impulsando programas sociales que fortalezcan a las familias y contribuyan al desarrollo regional.