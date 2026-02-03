Aprobada convocatoria para Presupuesto Participativo 2026 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Las y los integrantes del Consejo Municipal del Presupuesto Participativo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, aprobaron la convocatoria para este 2026, en la que las y los saltillenses tienen la oportunidad de proponer y elegir el destino de una parte del presupuesto público.

"Desde que iniciamos la administración nos propusimos poner en marcha una acción de gobierno que incentivará a las y los saltillenses a participar de manera activa en la toma de decisiones sobre la asignación y ejecución de una parte del presupuesto público en las obras y proyectos que ellos mismos propongan", refirió el alcalde Javier Díaz González.

Reconoció, además, el interés y el compromiso de todas y todos los integrantes del Consejo, así como su participación activa para mejorar la calidad de vida de las personas.

Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal, informó que con este ejercicio se fomenta la corresponsabilidad de un gobierno abierto, inclusivo y transparente, así como una ciudadanía activa y propositiva que elige y vigila el destino de una parte de la recaudación del impuesto predial.

Señaló que el presupuesto participativo se aplicará en 9 sectores, en los rubros de Desarrollo y mejora de infraestructura urbana; Desarrollo comunitario, social y humano; Desarrollo municipal; y Servicios públicos.

Detalló que el presupuesto asignado corresponde al 3 por ciento de la recaudación programada del impuesto predial aprobado para el 2026, es decir, más de 17.5 millones de pesos.

La contralora municipal señaló que del 16 de febrero al 17 de marzo será la etapa de recepción de propuestas; del 18 de marzo al 10 de abril, la evaluación de factibilidad; del 13 de abril al 12 de mayo, las votaciones; y el 22 de mayo, el anuncio de los proyectos ganadores.

Durante la sesión del Consejo Municipal del Presupuesto Participativo se presentaron, además, los avances de obra de los proyectos que resultaron ganadores en el 2025.

Cada uno de los puntos expuestos en la primera sesión ordinaria fue aprobado por unanimidad; participaron las direcciones involucradas en cada uno de los proyectos, con la presencia del contralor ciudadano Ricardo Valdés Cabello.