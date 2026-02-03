Volaris anuncia nueva ruta Guadalajara-Saltillo para 2026

SALTILLO, COAH.– El Aeropuerto Internacional de Saltillo continúa impulsando una nueva etapa de crecimiento con el anuncio de la nueva ruta Guadalajara–Saltillo operada por Volaris, que iniciará el lunes 1° de junio de 2026.

Este nuevo servicio, que forma parte del proyecto Vuela Fácil, Vuela Saltillo, consolida el trabajo conjunto entre AME (Aeropuertos Mexicanos), ALTEA, el Gobierno de Coahuila y las aerolíneas para ampliar las alternativas de conectividad aérea en la región.

Detalles de la nueva ruta

La ruta contará con operación diaria en equipos Airbus A320 con los siguientes horarios:

* Guadalajara-Saltillo

Salida 18:55 hrs · Llegada 20:22 hrs

* Saltillo-Guadalajara

Salida 20:55 hrs · Llegada 22:25 hrs

La incorporación de Guadalajara, uno de los "hubs" más importantes del país, fortalece la recuperación y expansión de la red aérea del aeropuerto y complementa los vuelos en operación hacia Ciudad de México (AIFA) y el próximo servicio a Cancún (marzo), ampliando las opciones de viaje para la zona metropolitana de Saltillo y su corredor industrial.

Conectividad estratégica para la región

La ruta Guadalajara–Saltillo atiende una demanda creciente en un mercado con alta actividad económica, industrial y turística, conectando a Saltillo con el occidente del país y con una de las ciudades más dinámicas en negocios y conexiones aéreas. Con esta operación diaria, Saltillo ampliará significativamente sus alternativas de viaje, fortaleciendo su posición como nodo estratégico para el mercado de Ramos Arizpe, Arteaga y toda el área de influencia, donde anualmente más de 2.1 millones de pasajeros se desplazan hacia/desde Monterrey por falta de opciones cercanas.

Infraestructura renovada para un aeropuerto moderno y eficiente

El crecimiento de rutas avanza en paralelo con la modernización del aeropuerto a través de la iniciativa Vuela Fácil, Vuela Saltillo, que contempla un ambicioso programa de mejoras enfocado en fortalecer la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa, entre las que destacan:

* Ampliación de salas de espera y filtros de seguridad

* Renovación de plataformas y calles de rodaje

* Estacionamiento y accesos optimizados

* Nuevos servicios comerciales, restaurante, salón VIP y WiFi gratuito