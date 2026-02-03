Denuncian presuntas irregularidades en farmacias municipales de Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.– Integrantes de la Comisión de Salud del Cabildo de Arteaga denunciaron presuntas irregularidades en la operación de las farmacias que brindan servicio junto a las clínicas municipales, al señalar que, aunque estas no forman parte de la estructura del municipio, reciben recursos públicos para su funcionamiento.

De acuerdo con los regidores, desde hace varias semanas han solicitado sin respuesta el contacto del proveedor que abastece dichas farmacias, lo que ha despertado dudas sobre la transparencia en su operación. Señalaron que, si bien las clínicas sí son responsabilidad municipal, las farmacias no lo son, por lo que no debería existir financiamiento público hacia ellas.

Los ediles afirmaron que el municipio estaría cubriendo sueldos, proporcionando un vehículo oficial con gasolina y destinando diversos artículos para la operación de estas farmacias, situación que consideran irregular y fuera de las atribuciones del Ayuntamiento.

"El municipio le paga todo a la farmacia y la farmacia no da nada. Es una situación que no solo pasa en Arteaga, también en San Antonio y Huachichil", expresaron integrantes de la comisión.

Además, denunciaron que, pese a que se asegura que los servicios son gratuitos, ciudadanos han presentado quejas porque en estos espacios se cobran consultas y estudios médicos, lo cual ya ha derivado en denuncias formales.

Los regidores también señalaron que las farmacias pertenecerían a una familia de renombre que, aseguran, lleva años beneficiándose económicamente de recursos municipales, por lo que exigieron que se revise a fondo este esquema de operación y que, de encontrarse irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes.

Finalmente, insistieron en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, particularmente en un rubro tan sensible como la salud.