Por corto en cámara por poco se quema camión de Tecnoval

MONCLOVA, COAH.— Un conato de incendio en un camión de valores de la empresa Tecnoval provocó la rápida movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal la mañana de este viernes sobre el bulevar Miguel de la Madrid, aunque al final los mismos empleados lograron controlar la emergencia antes de que pasara a mayores.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 horas, a la altura del entronque con el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, cuando la unidad comenzó a expulsar humo desde el área del tablero y el cofre. Los trabajadores, al notar la anomalía, detuvieron la marcha de inmediato para evitar que el fuego se extendiera.

Sin perder tiempo, descendieron del vehículo, tomaron un extintor y atacaron las llamas incipientes, logrando sofocarlas por completo en cuestión de segundos. Gracias a su rápida reacción, el camión no terminó con daños de consideración y la situación no pasó de un susto.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Al llegar las autoridades, se entrevistaron con Héctor Zamarrón, encargado de la unidad, quien explicó que todo se originó por un corto circuito relacionado con el sistema de cámaras internas del camión. Confirmó también que nunca hubo riesgo para el personal, ni para la valiosa carga que transportaban.