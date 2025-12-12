Trasladan a 150 reos más al Centro Penitenciario Varonil de Monclova; suman ya mil internos reubicados

MONCLOVA, COAH.— Este viernes, un total de 150 personas privadas de la libertad fueron trasladadas al Centro Penitenciario Varonil de Monclova, con lo que ya suman cerca de mil internos reubicados en los últimos meses como parte del proceso de redistribución implementado por autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial, el movimiento se realizó bajo estrictos protocolos y con la presencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos, tal como se ha hecho en operativos anteriores.

"Como siempre lo hemos indicado, todo se lleva a cabo conforme a Derechos Humanos y con personal de ellos", señalaron autoridades encargadas del operativo.

Acciones de la autoridad

El traslado estuvo respaldado por un amplio despliegue de seguridad en el que participaron Sedena, Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal (AIC) y corporaciones municipales, quienes acompañaron y resguardaron el convoy durante todo el recorrido.

Autoridades informaron que estas acciones se refuerzan y supervisan desde la Mesa de Seguridad Estatal, en la que participan el Gobernador de Coahuila, el Fiscal General del Estado y el Secretario de Seguridad, quienes revisan permanentemente las estrategias de control penitenciario y fortalecimiento de la seguridad pública.

Detalles confirmados

Los reos provenían de distintos centros penitenciarios de la entidad. El operativo incluyó unidades custodiadas, elementos tácticos y personal médico para atender cualquier eventualidad, realizándose sin incidentes y con plena coordinación entre corporaciones.

Las autoridades reiteraron que estos traslados buscan mejorar las condiciones de internamiento, optimizar la capacidad de los penales y reforzar la gobernabilidad dentro del sistema penitenciario coahuilense. El Centro Varonil de Monclova ha sido acondicionado para recibir a grupos más amplios de internos.

Hasta el momento, no se reportaron contratiempos. El operativo fue catalogado como exitoso y forma parte de las acciones permanentes para garantizar control, orden y respeto a los derechos humanos en los centros de reclusión del estado.