Estrella moto en camioneta y acaba en el hospital

Israel fue auxiliado por socorristas de Águilas Doradas, tras protagonizar el accidente en calles de la colonia 21 de Marzo.

Por Brenda Rebolloso - 12 diciembre, 2025 - 09:05 a.m.
      MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó lesionado la noche del jueves luego de estrellarse contra la parte trasera de una camioneta al no guardar la distancia mientras circulaba por la avenida Oriente, en la colonia 21 de Marzo.

      El percance ocurrió en el cruce con la calle 38, cuando Israel Sinaí Hernández Ledezma, de 23 años, circulaba a bordo de una motocicleta Italika DM150 modelo 2024, en color rojo con negro. Al avanzar sin la debida precaución, terminó impactándose de lleno contra una camioneta Ford Courier modelo 2007, color gris, que era conducida por Francisco Javier Dávila Alemán, de 65 años.

      El golpe por alcance provocó que el motociclista saliera proyectado y quedara tendido sobre el pavimento con diversas molestias físicas. Socorristas de Águilas Doradas arribaron al lugar y se encargaron de brindar los primeros auxilios antes de trasladarlo a un hospital para su valoración médica.

      Acciones de la autoridad

      Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del choque y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Ambos vehículos presentaron daños considerables tras la colisión.

