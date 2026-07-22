Trabajadores de AHMSA se movilizan si no hay avances en subasta: Julián Torres

El Grupo de Defensa Laboral de Ex Trabajadores de AHMSA advirtió que emprenderá acciones de mayor presión si la jueza del concurso mercantil no autoriza, antes de iniciar su periodo vacacional, la convocatoria para la subasta de Altos Hornos de México.

El dirigente del movimiento, Julián Torres Ávalos, informó que los trabajadores acordaron esperar la resolución judicial; sin embargo, sostuvo que, de no existir avances antes del 2 de agosto, definirán una movilización de mayor alcance. "Tenemos el acuerdo de que, si para el día 2 la jueza se va de vacaciones y no ha autorizado la convocatoria, sí tenemos que hacer algo. Entre todos nos vamos a juntar para tomar el acuerdo, pero alguna acción fuerte sí la vamos a hacer", declaró.

Torres Ávalos explicó que la protesta realizada en los accesos de la siderúrgica buscó evitar que Bravo Montacargas retirara maquinaria de la planta, al considerar que esa acción podría afectar el proceso de venta de la empresa. Precisó que los trabajadores reconocen que el equipo pertenece a la prestadora de servicios, pero insistieron en que el retiro debe esperar hasta que se publique la convocatoria para la subasta. **"Les pedimos que se esperaran para sacar ese equipo. Estamos conscientes de que es de ellos, pero no era el momento. Lo que queremos es esperar a que la jueza emita el acuerdo en el que apruebe la convocatoria y ésta pueda publicarse", afirmó.

Respecto al anuncio del abogado de Bravo Montacargas de proceder "conforme a derecho", el dirigente consideró que la empresa podría solicitar el apoyo de la fuerza pública para retirar los equipos. No obstante, confió en que tanto la jueza como el síndico y las autoridades estatales privilegien el interés de los trabajadores. "Espero que las autoridades sean conscientes y les digan que no es el momento. Deben ponerse de parte de los trabajadores y no de una prestadora de servicios", expresó.

Torres Ávalos aseguró que, durante la movilización, participaron trabajadores y extrabajadores de distintos grupos, incluidos algunos que anteriormente no habían formado parte del movimiento, lo que, dijo, fortaleció la unidad del gremio. "Lo que más necesitamos es unidad. Desde un principio intentaron dividirnos y debilitar al grupo, pero no lo lograron. Aquí seguimos firmes y vamos a seguir adelante", señaló.

Sobre el proceso de venta de AHMSA, afirmó que mantienen confianza en que la subasta finalmente se concrete, con base en la información que les han proporcionado el síndico y las autoridades involucradas en el concurso mercantil. **"Tenemos confianza y esperanza porque así nos lo han transmitido las autoridades y el síndico. Nos aseguran que hay al menos diez interesados en adquirir la empresa y esperamos que ahora sí se concrete la venta", concluyó.