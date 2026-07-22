Alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez atiende solicitud de ayuda en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- María Remedios Ramírez, habitante de la colonia Buenos Aires, solicitó el apoyo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez para rehabilitar el cableado eléctrico de su vivienda, luego del incendio que dañó parte del inmueble.

La afectada relató que al momento del siniestro ella y su esposo se encontraban trabajando en su negocio de venta de tortillas, acompañados de sus hijos menores, después de haber dejado conectada una resistencia eléctrica para calentar agua.

Explicó que fue una vecina quien les avisó que de la casa salía humo, por lo que se trasladaron de inmediato al domicilio y observaron que el fuego se había originado en el área del baño.

María Remedios agradeció a Dios que ninguno de los integrantes de su familia resultó lesionado y reconoció la rápida intervención del personal del Departamento de Bomberos, cuya oportuna respuesta permitió controlar el incendio.

Indicó que actualmente la principal necesidad de su familia es contar con una revisión especializada de la instalación eléctrica para evitar que vuelva a registrarse una situación similar en la vivienda que habitan desde hace 13 años.

Por ello, hizo un llamado a la presidenta municipal, Laura Jiménez Gutiérrez, para que gestione el apoyo de un electricista que revise y, en su caso, rehabilite el sistema eléctrico del inmueble, a fin de brindar mayor seguridad a su familia.