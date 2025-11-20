Bomberos Monclova reciben donativo del Cockrell Hill Fire Department: mejoran su operatividad

Bomberos reciben donativo proveniente del Cockrell Hill Fire Department, de Dallas, Texas, el cual fortalecerá de manera directa la operatividad y seguridad de los elementos durante sus intervenciones.

En esta ocasión, la corporación recibió 20 equipos estructurales de protección personal, así como 9 mangueras reforzadas de 1 ½ pulgadas, insumos indispensables para mejorar la capacidad de respuesta en emergencias y garantizar condiciones más seguras para el personal que diariamente arriesga su vida en servicio de la ciudadanía.

El reconocimiento especial se llevó Andy Endsley, por su invaluable gestión y apoyo constante para que este intercambio se concretara, fortaleciendo el vínculo de colaboración entre ambas corporaciones de rescate.

Asimismo, se destacó un agradecimiento profundamente especial para Israel Espinoza, cuyo compromiso, entrega y afecto hacia Bomberos Monclova han trascendido fronteras. Su labor silenciosa —impulsando gestiones, tocando puertas y atendiendo cada necesidad de la corporación— ha sido clave para que este tipo de apoyos continúen llegando.

"Gracias por caminar a nuestro lado, por creer en nuestro crecimiento y por demostrar que cuando se trabaja con voluntad y pasión, los resultados se convierten en grandes oportunidades para servir mejor", compartió Pedro Alvarado, director de Protección Civil e integrantes del cuerpo de bomberos.

Este donativo representa un beneficio directo no solo para los elementos, sino para toda la ciudadanía, ya que contar con equipo en óptimas condiciones permite ofrecer un servicio más seguro, rápido y eficiente, reforzando así la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia en Monclova.