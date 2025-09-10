Incendio en BAIMA: daños materiales y causa por determinar

Una fumarola registrada la mañana de este lunes en el establecimiento "BAIMA", siniestrado tras el incendio ocurrido durante la madrugada, movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes realizaron maniobras de enfriamiento en el local ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la Zona Centro.

Alrededor de las 10:00 horas, vecinos y comerciantes reportaron la salida de humo negro del interior del edificio, lo que obligó a la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia.

El comandante de Protección Civil, Ezra Navarrete, informó que aún no se determinan las causas del incendio, el cual inició alrededor de las 12:15 de la medianoche del lunes y fue sofocado tras siete horas de labores, concluidas aproximadamente a las 6:00 de la mañana.

"Se llegó con una unidad de ataque rápido, motobomba y una pipa; el área era inaccesible porque estaba totalmente cerrada, pero los compañeros realizaron acciones de control y mitigación, ventilación forzada e incluso boquetes para extraer el humo debido a la gran cantidad de material combustible", explicó.

Navarrete destacó que hay daño estructural y las pérdidas materiales se estiman considerables, dado que en el interior se almacenaban textiles, bolsas, ropa, plásticos y otros artículos altamente flamables.

Durante la emergencia se contó con apoyo de Bomberos Frontera, logrando contener el siniestro sin víctimas que lamentar, tras realizarse búsquedas primarias y secundarias en el inmueble.

Sobre la causa, indicó que será necesario un peritaje especializado en el sistema eléctrico para determinar el origen del fuego.

El propietario no se presentó durante la madrugada, aunque por la mañana fue visto en el exterior, mientras las autoridades continuaban con labores de indagación.

El área de mayor afectación se concentró en el costado derecho del inmueble, a un lado de Presidencia Municipal, donde el calor acumuló la mayor cantidad de energía durante el siniestro.