Cientos buscan empleo en Monclova

Cientos de ciudadanos acudieron este jueves al Servicio Nacional del Empleo en busca de una oportunidad laboral en alguna de las 15 empresas que ofertaron cerca de 250 vacantes en la región Centro.

De acuerdo con datos del organismo, fueron 215 personas las que acudieron para dejar su papelería y entrevistarse con los representantes de las empresas, con el fin de obtener una oportunidad en las vacantes de operarios, mantenimiento, ventas y atención al cliente, que se ofertaron.

Sin embargo, entre los asistentes predominó la percepción de que la situación laboral en Monclova y la región Centro continúa siendo complicada, tanto por la falta de circulante como por la disminución de contrataciones.

"Alejandro Payo Rodríguez, exoperario de Steel Fabricaciones, relató que apenas el lunes fue dado de baja junto a otros 50 compañeros debido a recortes que realiza la empresa por la disminución de pedidos.

Señaló que durante esta semana acudió a diferentes empresas a dejar papelería, pero se le ha dicho que no se tienen abiertas contrataciones.

"La situación está difícil, ya fui a Arcosa y Grupo Fox y nada más me dicen que deje la solicitud. No hay contrataciones", expresó.

Por su parte, Cecilio Guadalupe, de 29 años, comentó que lleva seis meses sin conseguir empleo a pesar de acudir a distintas empresas en Monclova y Frontera.

De oficio albañil, Cecilio señaló que también el trabajo de construcción ha disminuido por la falta de circulante, en donde la población ahorita prefiere ahorrar antes de llevar a cabo alguna obra.

"Por eso vine a ver si me puedo acomodar en una empresa, tengo dos niñas de 6 y 7 años que ya van a la escuela y son muchos gastos", explicó.

El evento, organizado por el SNE en coordinación con Coparmex y Canacintra, reunió a empresas como Freight Car México, OXXO, Amistad Bienes Raíces, Golden Dragon, Fasemex, Gamsa e Ineqsa.

A pesar de la alta demanda, buscadores de empleo señalaron que la colocación en plazas formales se mantiene complicada, por lo que refleja la necesidad de ampliar la oferta y estabilidad laboral en la región.