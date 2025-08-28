Afectados por lluvias en Saltillo reciben apoyo municipal

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo atendió a diversas personas afectadas por las lluvias registradas durante la tarde de este jueves, las cuales presentaron mayor intensidad en las zonas sur y centro de nuestra ciudad.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, apuntó que no hubo personas lesionadas durante la jornada.

Detalló que en la colonia González se tomó conocimiento de la caída de una barda, la cual afectó a tres vehículos.

Ahí, elementos de la Unidad de Policía Cibernética acudieron como primeros respondientes para resguardar el área y revisar que no hubiera lesionados.

Asimismo, en el cruce de las calles González Lobo e Hidalgo, en la Colonia República, cuatro vehículos fueron arrastrados por la corriente.

En dichos puntos, las personas afectadas fueron atendidas por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Aunado a ello, elementos del Grupo de Reacción Sureste, brindaron apoyo a una familia en la colonia Centenario, la cual sufrió la inundación de su vivienda.

De igual manera, la Policía Municipal brindó apoyo a una familia en la calle prolongación Matamoros, que también se vio afectada por la acumulación de agua en el interior de su casa.

En el cruce de Presidente Cárdenas y Álvaro Obregón, la carpeta asfáltica sufrió diversos daños. Las cuadrillas del Gobierno Municipal comenzaron las labores de reparación.

Elementos de la Policía de Saltillo apoyaron a automovilistas en vialidades afectadas por la lluvia como en las calles Miguel Hidalgo y Francisco Coss, y cerraron el cruce de la calle Rayón, antes de Presidente Cárdenas, ante los daños ocasionados por los escurrimientos.

Asimismo, cerraron el paso en el cruce de Obregón y Presidente Cárdenas, así como en la calle Mixcoac y Obregón.

En la colonia Chapultepec auxiliaron a 3 automovilistas afectados por los escurrimientos y cuyos vehículos fueron arrastrados por la corriente.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los elementos de la Policía Preventiva y el GRS brindaron apoyo en 10 casas que registraron inundaciones, así como a 43 vehículos que fueron afectados por fuertes escurrimientos o descompusturas en vialidades.