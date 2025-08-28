Incendio de Camioneta en Ramos Arizpe Moviliza a Cuerpos de Emergencia

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un incendio vehicular movilizó la tarde de este jueves a los cuerpos de emergencia sobre la carretera Monterrey–Saltillo, luego de que una camioneta tipo caja cerrada comenzara a arder tras impactarse contra una valla de contención.

El incidente ocurrió en los carriles que conducen de Ramos Arizpe hacia Monterrey, a la altura del parque industrial Santa María.

La unidad, una Nissan cargada con cartones vacíos de cerveza, era conducida por Iván Alejandro Valdez López, quien afortunadamente resultó ileso.

Según su propio testimonio, una de las llantas se desprendió mientras transitaba por la vía, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. Esto lo llevó a chocar contra la barra metálica de contención, y segundos después, el motor comenzó a incendiarse.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron rápidamente al lugar para sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera o provocara mayores daños. La rápida intervención evitó una tragedia mayor.

Mientras tanto, agentes de la Policía Preventiva Municipal resguardaron la zona hasta que arribaron elementos de la Guardia Nacional para realizar el peritaje correspondiente y dar seguimiento al accidente.

Aunque el siniestro fue aparatoso, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones mayores al tráfico en la zona. La unidad fue retirada horas más tarde por una grúa, permitiendo la normalización del flujo vehicular.