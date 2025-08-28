Inicio del ciclo escolar 2025 en Coahuila: sin déficit de docentes

SALTILLO, COAH.- A pocos días del inicio del nuevo ciclo escolar 2025 - 2026, el Subsecretario de Educación en Coahuila, Hugo Iván Lozano Sánchez, aseguró que no existe déficit de docentes en el nivel básico en la entidad, y que los espacios están cubiertos para garantizar la presencia de maestros en las aulas.

"No hay carencias. Todos los espacios están ocupados y esperamos que no se genere ninguna situación extraordinaria que impida que los menores cuenten con su maestro desde el primer día", afirmó Lozano Sánchez.

El funcionario dio a conocer lo anterior durante la entrega de aulas móviles en el municipio de Ramos Arizpe, una de las medidas implementadas por la Secretaría de Educación para atender la demanda educativa y mejorar las condiciones en escuelas donde se requieren espacios adicionales.

Así mismo, Lozano Sánchez precisó que serán 536 mil alumnos de nivel básico los que regresarán a las aulas en todo el estado en el próximo ciclo escolar, que inicia la próxima semana.

Aunque destacó que la situación del personal docente está bajo control, también reconoció que la dependencia se mantiene atenta a otras necesidades pendientes en los planteles educativos, como infraestructura, materiales y equipamiento.

En relación a las listas oficiales de materiales, el Subsecretario mencionó que están en proceso y que aunque son gestionadas por otra área dentro de la Secretaría de Educación, su equipo se mantiene en comunicación para dar seguimiento y asegurar que ningún grupo se quede sin esta información

"Estamos trabajando en coordinación para atender cualquier requerimiento. Lo importante es garantizar que cada niña y niño tenga acceso a su derecho a la educación con los recursos necesarios", concluyó.