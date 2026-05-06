La Ribera: Fiscalía emite ficha de búsqueda para Gerónimo Alcauter

La Fiscalía de Personas Desaparecidas Región Centro emitió una ficha de búsqueda para localizar a Gerónimo Alcauter Cervantes, quien fue reportado como no localizado en este municipio.

De acuerdo con la información oficial, el hombre desapareció hace aproximadamente tres semanas en la colonia La Ribera, luego de que dejara de tener comunicación con sus familiares, quienes desde entonces desconocen su paradero.

Como parte de la media filiación, se informó que mide alrededor de 1.60 metros, es de complexión delgada, tez blanca, con cabello corto, chino y color negro, así como ojos cafés. Entre sus señas particulares destacan un tatuaje en el cuello con un código de barras y un tatuaje grande de San Judas en la espalda.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización. En caso de contar con datos, se pide comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o al 844 438 0700. La Fiscalía reiteró el llamado a colaborar en la difusión de la ficha, con el objetivo de agilizar su pronta localización.