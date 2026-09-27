Búsqueda en vida en Monclova: 30 posibles positivos y nuevos casos
La jornada de búsqueda en vida concluyó con 30 posibles positivos y dos nuevos casos en la región.
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La jornada nacional de búsqueda en vida cerró en la Región Centro con 30 posibles positivos y dos nuevos casos, informó María de la Luz López Castruita, "Lucy", coordinadora general de Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos y representante del colectivo Búsqueda Clama Justicia.
López Castruita explicó que los 30 posibles positivos surgieron a partir del reconocimiento de fotografías de personas desaparecidas por parte de ciudadanos, quienes aportaron información sobre dónde y cuándo las conocieron.
Aclaró que se les denomina "posibles positivos" porque todavía no se confirma la identidad de las personas ni se descartan las líneas de investigación que surgieron a partir de los testimonios. "Los posibles positivos es cuando alguien reconoce a alguien de las fotografías que traemos y nos dicen que los conocieron en tal fecha y empieza a salir una nueva línea de investigación", explicó.
Respecto a los dos nuevos casos, señaló que también permanecen en proceso y que, al concluir la jornada, se dará aviso a los familiares para informarles sobre los avances. La representante agregó que surgió otro posible positivo relacionado con las conexiones entre dos centros penitenciarios, aunque todavía no han llegado a Piedras Negras. Estimó que existe entre 80 y 90 % de probabilidad de que se trate de la persona que buscan, aunque el caso aún se encuentra en investigación.
López Castruita indicó que durante la jornada han surgido principalmente casos de hombres, pero señaló que todavía no cuenta con el registro definitivo, debido a que el archivo es llevado por otros integrantes del colectivo. Al concluir las actividades en la Región Centro, agradeció el respaldo recibido en Monclova, Frontera y el resto de la Zona Centro, principalmente de iglesias y sociedad civil.
Destacó que las iglesias brindaron alimentación y acompañamiento, mientras que ciudadanos se acercaron en las calles para entregarles agua y expresarles su solidaridad. "Vamos totalmente agradecidas con Monclova, Frontera y toda esta parte de Zona Centro", expresó.
La búsqueda continuará en Piedras Negras, donde el colectivo tiene previsto iniciar actividades el lunes y mantenerlas de lunes a viernes. "La búsqueda no para, la búsqueda sigue", afirmó.
Sobre el número de colectivos que participan en estas acciones, López Castruita indicó que todavía no cuenta con una cifra definitiva, debido a que continúan llegando familias para realizar la segunda parte del proceso.